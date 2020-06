Sant’Omero, incidente sulla Bonifica: muore centauro di 59 anni

SANT’OMERO, 8 giugno – Otto giugno di sangue sulle strade teramane dove un centauro di 59 anni di Nereto ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 1o.30 lungo la Bonifica del Salinello, all’altezza del bivio di Sant’Omero.

Per cause ancora in corso d’accertamento l’uomo, che si trovava a bordo della sua Aprilia di grossa cilindrata, si è scontrato contro una Fiat Punto sulla quale viaggiava una coppia. Immediatamente soccorso l’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto oltre al 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nell’impatto gli occupanti della Fiat Punto sono rimasti lievemente feriti.