Sant’Omero, sequestrate 2.100 piante di marjuana per un valore di oltre 2 milioni di euro

SANT’OMERO, 16 luglio – I finanzieri della tenenza di Nereto, in collaborazione con a colleghi del reparto operativo aeronavale di Pescara, hanno individuato e sequestrato a Sant’Omero una piantagione di marjuana costituita da circa 2.100 piante dell’altezza di 2,5 metri, in piena fioritura.

La piantagione è stata individuata in una zona collinare nel comune di Sant’Omero, lungo l’argine del fiume Salinello. Il campo, che si trovava su un terreno demaniale fluviale, era dotato di un ingegnoso e complesso sistema di auto-irrigazione. Nell’area interessata sono stati rinvenuti anche fertilizzanti e attrezzi da lavoro utilizzati per la coltivazione.

Le 2.100 piante di cannabis, opportunamente sradicate dal terreno, insieme all’attrezzatura utilizzata per la coltivazione, sono state immediatamente sequestrate. Secondo le Fiamme Gialle lo stupefacente una volta seccato, trinciato e immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro.