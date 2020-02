Scafa, grosso albero cade sulle auto a causa del vento: ferito 59enne di Lettomanoppello /FOTO

SCAFA, 4 febbraio – A causa delle violentissime raffiche di vento un grosso albero è caduto su tre autovetture. All’interno di uno dei mezzi c’era un uomo, poi finito in ospedale. E’ quanto accaduto in mattinata nella zona dell’ex convento delle Clarisse a Scafa, uno dei tanti Comuni alle prese con l’emergenza vento di queste ore, che sta causando non pochi problemi.

L’uomo era seduto nella sua auto in transito, quando l’albero, un enorme pino, è precipitato sul mezzo, danneggiando soprattutto la parte lato passeggero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118. Lievemente ferito e sotto shock, l’uomo – un 59enne di Lettomanoppello – è stato trasportato all’ospedale di Pescara in codice giallo: al momento è in Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Il vento sta creando disagi su tutto il territorio comunale, dove si registrano alberi pericolanti e pali caduti sulle strade.