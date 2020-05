Scoperto laboratorio di eroina a Montesilvano: sequestro record di 34 chili e due arresti

MONTESILVANO, 9 maggio – Scoperto un laboratorio di eroina a Montesilvano. All’interno dell’edificio sono stati trovati e sequestrati 34 chilogrammi di eroina. In carcere sono finiti due albanesi incensurati, Alfred Tusha e Leonard Spahiu, rispettivamente di 28 e 40 anni. Si tratta del più grande sequestro di stupefacenti compiuto in Abruzzo negli ultimi anni.

E’ il bilancio di una operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti, che hanno agito in collaborazione con quelli di Pescara, al termine di indagini partite da Chieti e Francavilla al Mare. Secondo i carabinieri nel laboratorio la droga veniva suddivisa in panetti da mezzo chilo, per poi essere avviata alla distribuzione al dettaglio sul mercato abruzzese.

All’interno di un armadio della camera da letto c’erano due sacchi contenenti 25 chili di eroina, cinque chili già ”tagliati” e pronti per la vendita al dettaglio ed altri tre panetti della stessa sostanza, del peso complessivo di due chili, nascosti in una intercapedine presente sotto il tavolo da pranzo. Trovata anche una notevole quantità di sostanza da taglio. I due albanesi, rinchiusi nel carcere di Pescara, sono accusati di traffico internazionale ed illecita detenzione di stupefacenti. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato all’organizzazione criminale circa due milioni di euro, anche in relazione alla circostanza che, a seguito della ”quarantena”, la richiesta è aumentata e, quindi, il prezzo della sostanza stupefacente è lievitato.