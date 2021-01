Sequestrate in provincia di Teramo 1 milione e 300mila mascherine irregolari

TERAMO, 26 gennaio- Sequestrate circa 1 milione 300 mila mascherine anti-Covid, sprovviste di idonea documentazione e con marchio CE contraffatto, provenienti dalla Cina e destinate a due aziende di Sant’Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto.L’operazione è stata compiuta dalla Guardia di Finanza di Roseto nel corso dei servizi di controllo economico.

Complessivamente sono state sequestrate 1.267.000 mascherine chirurgiche e 20.000 tute monouso di III categoria, prive delle idonee certificazioni attestanti la sicurezza e affidabilità del prodotto e riportanti anche il marchio “CE” contraffatto.

I militari hanno dunque proceduto a denunciare, per violazione dell’articolo 474 del codice penale, ovverl per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, i due titolari delle imprese coinvolte nel’importazione dei prodotti irregolari dalla Cina.

Per le violazioni connesse alla mancanza delle certificazioni attestanti la sicurezza ed affidabilità dei prodotti sono state elevate anche contestazioni amministrative segnalate alla competente Camera di Commercio.