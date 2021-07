Sequestrati 4 chili di droga in un appartamento a Montesilvano

MONTESILVANO, 13 luglio – La guardia di finanza di Pescara ha sequestrato 4 chili di droga in un appartamento a Montesilvano.

Le fiamme gialle, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un cittadino italiano, residente a Montesilvano, hanno infatti rinvenuto circa 4 chili di marijuana, contenuta in buste elettrosaldate nonché in vasetti e bustine pronti per la vendita e circa 25 grammi di hashish.

La droga, di ottima qualità, sarebbe stata immessa in commercio sul mercato locale consentendo di ricavarne circa 40.000 Euro.

Il destinatario dello stupefacente è stato denunciato a piede libero, in attesa delle analisi di laboratorio sulla sostanza sequestrata e delle conseguenti determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.