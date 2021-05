Shopping durante l’orario di lavoro: medico e assistente sociale della Asl di Teramo sospese per tre mesi

TERAMO, 17 maggio – In diverse occasioni, dopo aver timbrato il badge, si sarebbero assentate dal lavoro per andare a fare shopping. Accuse che sono costate a un medico e a un’assistente sociale della Asl di Teramo la sospensione dal lavoro per tre mesi. A notificargli il provvedimento cautelare, disposto dal gip del Tribunale di Teramo su richiesta della Procura, sono stati questa mattina gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale Cdei Carabinieri di Teramo.

A far scattare le indagini erano state, nei mesi scorsi, numerose segnalazioni che riguardavano una serie di disservizi presso una struttura dell’azienda sanitaria di Teramo. Dalle indagini, condotte anche con l’ausilio di videocamere e sistemi di rilevamento Gps, i militari avrebbero così accertato che una dottoressa, dirigente di una struttura sanitaria del teramano, e la sua collega, un’assistente sociale, si sarebbero in più occasioni assentate dai rispettivi posti di lavoro per dedicarsi ad attività private creando numerosi disservizi all’interno della struttura sanitaria.

Gli accertamenti, condotti tra il dicembre 2020 e l’aprile 2021, avrebbero infatti permesso ai carabinieri di stabilire che le due donne avevano un accordo che prevedeva, nel caso di ritardi o dimenticanze da parte di una delle due, che l’altra avesse la disponibilità dei tesserini per beggiare, in modo da provvedere e far risultare la presenza a lavoro di entrambe.

In diverse occasioni, le telecamere installate dai carabinieri avrebbero filmato le due donne allontanarsi dal lavoro subito dopo aver passato il badge, per andare a fare shopping, per poi fare rientro sul posto di lavoro solo dopo diverse ore.

E così al termine delle indagini il pm titolare del fascicolo, il sostituto Davide Rosati, ha richiesto l’emissione di due misure cautelari nei confronti delle due dipendenti. Lo scorso 10 maggio, medico e assistente sociale sono così comparse davanti al gip per l’interrrogatorio, con il giudice per le indagini preliminari che dopo essersi riservato la decisione questa mattina ha emesso a loro carico il provvedimento della sospensione dal lavoro per tre mesi oltre al contestuale sequestro delle somme che sarebbero state indebitamente percepite. Il provvedimento è stato notificato anche alla Asl per l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari a carico delle due dipendenti.