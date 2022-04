Siete amanti della cucina e del buon vino? Allora non dovete assolutamente perdervi queste app

PESCARA, 29 marzo – La tecnologia è, ormai, parte integrante della nostra vita e scandisce quasi ogni secondo della quotidianità di ciascuno di noi. I siti web e le app pervadono tutti (o quasi) i nostri comportamenti e i nostri stili di vita. Dallo shopping al modo in cui comunichiamo, passando per i sistemi di prenotazione e le piattaforme streaming, non c’è nulla che non si possa fare tramite uno smartphone, un tablet o un computer. Ciò che prima richiedeva tempo e fatica, adesso è a semplice portata di clic.

Pensiamo a settori come quello del gioco d’azzardo, ad esempio. Prima, infatti, per poter accedere a giochi come le slot, il poker o la roulette, era necessario recarsi in sale da gioco o casinò. Non sempre fruibili a tutti. Ora, invece, grazie ai casinò online è possibile scommettere o giocare per puro divertimento senza doversi muovere da casa o mentre si è in movimento tramite i nostri moderni smartphone. La scelta dei casinò in rete è davvero vasta, quindi non è sempre facile districarsi tra il mare di offerte. Ecco perché piattaforme come Casinos.it si premurano di ricercare, selezionare e recensire solo i casinò online migliori, offrendo, inoltre, valutazioni sui provider, i metodi di pagamento più popolari e guide utili su bonus e giochi.

E la tecnologia ha ovviamente preso d’assalto anche il settore enogastronomico, che ha dovuto ineluttabilmente adeguarsi alle nuove modalità di prenotazione di ristoranti, ordinazione di cibo e scelta dei vini. Ed ecco perché abbiamo deciso di mettere a punto una pratica lista con le app che ogni foodie* dovrebbe avere sul proprio dispositivo mobile.

Applicazioni per chi ama mangiare e bere fuori

Quando si è fuori, soprattutto in una città che non si conosce o in vacanza, spesso si lascia la questione del mangiare e bere al caso. Tuttavia, per non mandar giù un boccone amaro (letteralmente), è sempre consigliabile pianificare. Ormai non esistono solo TripAdvisor, Google e Yelp per aiutarci nella scelta del ristorante giusto, ma ci sono tante app che, oltre a permetterci di prenotare, ci offrono panoramiche sul tipo di cibo servito, nonché sui vini e i cocktail. Ad esempio, con The Fork è possibile prenotare i ristoranti e accedere a sconti e programmi fedeltà. L’app è molto intuitiva e semplice da usare e lascia effettuare la ricerca in base alla zona, la fascia di prezzo, il tipo di cucina, e altri parametri.

Foodiestrip è, invece, un’app che aiuta a trovare il ristorante perfetto ed è a prova di recensioni fasulle. Infatti, Foodie strip utilizza un sistema in grado di valutare la reale permanenza di un utente in un ristorante, quindi ogni recensione è reale e attendibile al 100%. Per coloro che non possono rinunciare alla colazione fuori, c’è l’utilissima Breakfast Point, un’app che consiglia i bar più vicini e l’offerta di ciascun cafè. Utilizzando Breakfast Point è altresì possibile raccogliere punti che valgono come sconti per altre colazioni.

App per trovare ricette

Per chi ama cucinare, ma è sempre a corto di idee, ci sono tantissime app di ricette a disposizione. Ad esempio, chi non conosce GialloZafferano.it? Il portale numero 1 in Italia, che con oltre 4000 ricette e video ricette facili da seguire rende anche i pasticcioni dei cuochi provetti. L’app, disponibile sia per iOS che Android, ordina le ricette per portata, categoria e area geografica ed è aggiornata con nuove ricette ogni giorno.

Gustissimo è, invece, l’app ideale per gli amanti della cucina italiana. È un’applicazione incredibilmente semplice da usare e intuitiva, che permette di cercare la ricetta anche tramite gli ingredienti. Le ricette sull’app sono poi suddivise per diverse categorie: antipasti, primi, secondi, dolci, ecc.

Esistono app anche per i vegetariani, come Green Kitchen. Pensata apposta per gli amanti della cucina vegetariana e vegana, l’app offre un’ampia gamma di ricette a base di legumi, ortaggi e verdure. Le foto e le istruzioni dettagliate aiutano a rendere ogni piatto delizioso. L’app supporta anche Apple Watch e ciascuna ricetta è contraddistinta da simboli che indicano se si tratta di un piatto vegano, senza glutine, crudo o integrale.

App per gli intenditori di vino

Le app non tralasciano nemmeno il settore enologico. Di fatti, per gli amanti e gli intenditori di vino ci sono diverse app utili che aiutano ad ottenere maggiori informazioni sulle cantine presenti sul territorio italiano e a scoprire nuove etichette. Wine-Searcher aiuta a localizzare i punti vendita più vicini e offre informazioni dettagliate sulle singole etichette. Cantine on the road, invece, permette di scoprire nuovi produttori italiani e offe info su oltre tremila cantine della penisola.

Vivino, invece, una delle piattaforme più grandi al mondo, è l’app per la vendita di vino. Oltre a fornire informazioni su ogni etichetta esistente al mondo, l’app funge anche da diario personale, su cui è possibile annotare i vini preferiti. Infine, Enolo.it, una startup innovativa impegnata nei servizi enologici, offre un sistema gratuito dove poter consultare una carta dei vini. Questa piattaforma aiuta i ristoranti, le enoteche e i venditori di vino a presentare le loro cantine attraverso un hub e un sistema logistico integrato.

*“Foodie” è un termine coniato da Paul Levy e Ann Barr nel loro libro del 1984 “Official Foodie Handbook” (Il manuale ufficiale del foodie). Il termine non indica un professionista della gastronomia, né un intenditore di cibo, ma più semplicemente una persona appassionata di cibo, aggiornata su tutte le ultime novità culinarie.

