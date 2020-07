Silvi, auto in fiamme in galleria A14: chiuso tratto Pescara Nord – Pineto, code per 8 chilometri

CITTA’ SANT’ANGELO, 11 luglio – Caos nel tratto abruzzese dell’autostrada A14, già interessato da criticità a causa dei viadotti sequestrati e dei cantieri, dopo che un’automobile ha preso fuoco all’interno della galleria ‘Pianacce’, a doppio senso di circolazione proprio per le restrizioni, nel territorio comunale di Silvi (Teramo). Il tratto tra Pescara Nord e Pineto e stato chiuso in entrambe le direzioni e il traffico è bloccato. Si registrano almeno cinque chilometri di coda in direzione Sud e circa tre chilometro in direzione Nord.

Nessun problema per il conducente dell’automobile, una Opel Zafira, che ha abbandonato il veicolo quando ha visto le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), la Polizia autostradale e il personale di autostrade. Si attendono la rimozione del mezzo e il ripristino del manto stradale.

Per chi viaggia verso Nord è obbligatorio uscire a Città Sant’Angelo – Pescara Nord, mentre per chi viaggia verso Sud l’uscita obbligatoria è Atri-Pineto.

Coordina gli interventi di soccorso e monitora la situazione viabilità il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant’Angelo.