Silvi, denunciato il titolare di una casa famiglia per anziani

SILVI, 29 aprile – I carabinieri di Silvi, al termine di alcuni controlli condotti insieme ai colleghi del nucleo Ispettorato del lavoro di Teramo e del Nas di Pescara, hanno denunciato il titolare di una casa famiglia per anziani per tutta una serie di violazioni.

I militari avrebbero infatti accertato che nella struttura operava anche personale non assunto regolarmente o impiegato in orario notturno senza avere i requisiti per svolgere la relativa mansione. Tra le contestazioni mosse dai carabinieri anche il mancato rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli anziani e degli operatori sanitari che li assistono.

Nel corso dei controlli, inoltre, i carabinieri del Nas avrebbero accertato anche che la casa famiglia, ritenuta non regolare sotto il profilo strutturale in quanto costituita dall’unione di due appartamenti, avrebbe ospitato un numero di anziani superiori al consentito. Da qui la denuncia a carico del titolare della struttura e sanzioni amministrative per un importo di oltre 8mila euro.