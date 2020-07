Silvi, droga e assembramenti al parco: nei guai gruppo di giovanissimi

SILVI, 15 luglio – Assembramento al parchetto, sanzionati sette giovani: è accaduto sabato sera a Silvi. Una pattuglia del Commissariato di Atri, nell’ambito di un servizio antiassembramento disposto dal questore di Teramo, ha controllato un gruppo di giovani che si trovava nelle adiacenze del parco di Padre Pio, in evidente violazione delle norme anti Covid-19.

Visto l’atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno controllato i ragazzi per identificarli, ma loro sono stati poco collaborativi. E’ quindi scattata la perquisizione personale: gli agenti, su tre dei sette giovani, hanno trovato della marijuana per uso personale. I tre sono stati quindi sanzionati per violazione della normativa in materia di stupefacenti e uno di loro anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per aver offeso i poliziotti durante il controllo. Tra di loro anche un minorenne, riaffidato successivamente ai genitori.

Nei confronti dei sette giovani, essendo state riscontrate violazioni alla normativa in materia di emergenza sanitaria, sono state contestate anche le sanzioni amministrative per la violazione delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19.