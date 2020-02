Silvi, il 118 resta senza infermieri. Partipilo interroga il sindaco: “Ripristinare servizio fondamentale”

SILVI, 6 febbraio – “A partire dal primo gennaio 2020, su disposizione della Asl di Teramo, è stato tolto il supporto infermieristico di primo soccorso e di conseguenza le autoambulanze che partono e prestano il primo soccorso a Silvi sono prive del necessario e vitale apporto di competenza nel primo intervento”. Lo denuncia il capogruppo di Silvi Democratica in Consiglio comunale, Vito Partipilo, che sulla questione ha presentato un’interrogazione al sindaco.

“Sappiamo tutti e non lo scopriamo certo oggi quanto vitale e fondamentale sia il giusto primo intervento in caso di emergenza e con stupore e amarezza, nel silenzio assordante dell’amministrazione, forse più interessata a fare incetta di incarichi politici che a preoccuparsi della città, Silvi è stata privata di un servizio fondamentale”, afferma Partipilo, sottolineando che “ad intervenire, in caso di chiamata di emergenza, sono i soli volontari, lodevoli per il loro fondamentale impegno, ma privi del supporto specialistico infermieristico e medico”.

Con l’interrogazione a risposta scritta si impegnano il sindaco e il Consiglio comunale “affinché la Regione e la Ausl di Teramo ripristino immediatamente il servizio fondamentale per la nostra Comunità; abbiamo dato la piena disponibilità, anche come minoranza a azioni congiunte affinché tutto torni com’era”.

Tra le mozioni presentate anche il ripristino della raccolta dei rifiuti di tipo organico e vetro a partire dal primo maggio, “tutti i giorni, per la stagione estiva, e non dal 15 giugno come disposto nel nuovo calendario voluto dall’amministrazione.

Oramai – conclude Partipilo – il tempo degli slogan è terminato, occorrono i fatti e prima di Silvi abbiamo capito che a questa amministrazione interessa altro”.