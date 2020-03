Silvi: incendio in un capannone lungo la Statale 16

SILVI, 27 marzo – Un incendio ha interessato la scorsa notte un capannone di seicento metri quadri, utilizzato come deposito, lungo la Statale 16 a Silvi Marina.

L’impegno di più squadre vigili del fuoco dei Comandi provinciali di Pescara e Teramo e del Distaccamento di Roseto ha impedito che le fiamme arrivassero a interessare un distributore di benzina situato a poca distanza.

Un’abitazione è stata sgomberata per precauzione. Intanto sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incendio.