Silvi, marijuana nell’auto e 10 piante in casa: nei guai 27enne pescarese

SILVI, 2 ottobre – Un 27enne pescarese è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso, a Silvi, con della marijuana nell’auto.

E’ stata la squadra voltante a fermare per un controllo l’auto con a bordo due giovani: un 27enne pescarese e un 19enne teramano. Durante le fasi del controllo gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dei due, hanno perquisito il veicolo sul quale viaggiavano rinvenendo, all’interno del marsupio del più giovane, un grammo di marijuana. Celato sotto il vano posacenere, è stato poi trovato un bilancino elettronico di precisione.

Con la successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno della camera da letto dell’abitazione del 27enne, che guidava il veicolo, altri 5 grammi di marijuana occultati in una tasca dello zaino, con il materiale per il confezionamento delle dosi. Nell’abitazione vi era poi una botola per l’accesso al sottotetto della casa: dopo essersi arrampicati, attraverso una scala retrattile, i poliziotti hanno trovato dieci piantine del medesimo stupefacente alte circa 40 centimetri, appese per l’essicazione .

Il giovane pescarese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 19enne è stato segnalato al Prefetto di Teramo per uso personale.

Teramo 2 ottobre 2021