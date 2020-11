Silvi, partitella a carte del sabato: cinque sanzioni e chiusura di un circolo ricreativo

SILVI, 30 novembre – C’è chi non rinuncia alla partitella a carte del sabato pomeriggio e chi agli esercizi in palestra. Gli uni e gli altri sono incappati nei controlli della volante del Commissariato di Atri.

In particolare a Silvi, in un circolo ricreativo, era stata segnalata la presenza di cinque persone che giocavano a carte. Circolo per il quale, tra l’altro, come da disposizioni per la zona rossa, è in vigore la sospensione dell’attività.

Ai trasgressori tocca una sanzione amministrativa di 400 euro ciascuno. Per il gestore del circolo è scattata anche la chiusura provvisoria di 5 giorni dell’attività.

Nei giorni scorsi la Volante del Commissariato di Atri era intervenuta anche a Pineto dove era stata sospesa l’attività di palestra organizzata “privatamente” da più persone in un luogo chiuso: sanzione per altre cinque persone.