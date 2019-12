Silvi, rapina all’autogrill dell’A14 con pistola e ascia: banditi in fuga col bottino

SILVI, 27 dicembre – Rapina con ascia e pistola all’autogrill Cerrano Est dell’autostrada A14, nel territorio comunale di Silvi. In azione, all’alba, due persone che dopo aver minacciato i dipendenti si sono fatti consegnare gli incassi. All’esterno, ad attenderli in automobile, secondo le prime informazioni, c’era un complice. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, ammonterebbe a 5-600 euro.

Subito dopo il colpo i malviventi sono fuggiti in direzione Pineto a bordo dell’automobile. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale della sottosezione autostradale Pescara Nord che si stanno occupando delle indagini, anche attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.