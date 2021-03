Silvi, resta aperto dopo le 18: bar chiuso per cinque giorni

SILVI, 21 marzo – In piena zona rossa continuava a servire i clienti ben oltre l’orario di chiusura fissato per le 18. E così il titolare di un bar di Silvi, che nei giorni scorsi aveva anche ironizzato sui social network sull’operato dei carabinieri, impegnati quotidianamente nei controlli per il rispetto delle norme anti pandemia, è stato sanzionato con tanto di chiusura per cinque giorni del locale, così come previsto dalla normativa.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno anche identificato e multato quattro clienti. Complessivamente sono state elevate contravvenzioni per 2.000 euro.

A Giulianova, invece, i carabinieri della compagnia in collaborazione con i colleghi di Tortoreto, hanno individuato gli organizzatori di una festa che si è svolta nei giorni scorsi all’interno di una sccuola di danza. Gli accertamenti, ancora in corso, stanno permettendo di individuare tutti i partecipanti, grazie anche alla collaborazione di alcuni di loro che si sono dichiarati “pentiti e rammaricati” dell’accaduto. Al termine dell’indagine scatteranno le sanzioni.

A partire da questa settimana, con l’approssimarsi delle festività pasquali i controlli antipandemia dell’Arma saranno intensificati, e vedranno impegnati tutti i militari della compagnia di Giulianova.