Slot machine, tirare una leva non è mai stato così divertente!

Trovabile negli angoli dei bar e stella indiscussa del web, la slot machine è parte integrante del panorama ludico da tantissimi anni. È impossibile vedere un film ambientato a Las Vegas, per esempio, senza imbattersi in una sala piena di queste macchinette rumorose e colorate!

Come nasce l’idea della slot machine

La primissima slot nasce nel 1895 a San Francisco, grazie a Charles Fey, un meccanico bavarese che è arrivato negli Stati Uniti ad appena 23 anni. La sua creazione si chiama “Liberty Bell” ed è destinata a cambiargli la vita: insieme all’amico Theodore Holtz apre una vera e propria fabbrica dedita alla costruzione di slot!

Fey ci aveva visto giusto, creando uno strumento che avrebbe davvero rivoluzionato il modo di giocare, di divertirsi! La sua creazione era ovviamente del tutto meccanica, con tre rulli contenuti in una cassa di legno, un’unica linea vincente ed una leva dedicata all’avvio del meccanismo.

Una notizia divertente? Questa slot non offriva vincite in denaro, ma vere e proprie caramella alla frutta… ecco perché tantissimi giochi si ispirano ancora a frutta o caramelle gommose ancora oggi!

L’evoluzione delle slot machine

A seguire, grazie all’avanzamento della tecnologia, negli anni ‘60 le slot meccaniche lasciano il posto a quelle elettromeccaniche, fino agli ‘80, quando prenderanno definitivamente piede quelle completamente elettriche. Fu proprio l’avvento dell’elettronica a rivoluzionare il funzionamento di questi giochi: perni, rulli e meccanismi vari vengono sostituiti da microchip, più performanti e meno ingombranti.

Grazie all’avvento dell’era digitale si riesce a passare da disegni più basici a grafiche più accattivanti, ma anche ad un gioco più fluido e randomico. Grazie a specifici algoritmi, infatti, diventa possibile la generazione di numeri casuali, che garantiscono risultati più imparziali e vedono però uscire di scena la famosa levetta, che lascia il posto a dei più comodi pulsanti.

Le signore del divertimento

L’apertura di sale da gioco in ogni angolo degli Stati Uniti segna la consacrazione delle slot come regine del divertimento! I gestori dei maggiori casinò iniziano davvero ad installarle in ogni angolo dei loro locali e, tuttora oggi, si stima che metà dei profitti di un casinò derivi proprio da esse. Anche i bar e i locali di mezzo mondo si sono attrezzati, negli anni, mettendo alcune di queste macchinette all’interno di spazi appositi, per regalare un po’ di divertimento agli avventori interessati.

Il lato positivo, come sempre, è dato dal costante miglioramento della tecnologia: con l’arrivo di internet è nato tutto un mondo di siti che offrono i giochi migliori e più divertenti ad ogni ora del giorno, in ogni luogo! Il divertimento è diventato a portata di tutti, facile e sicuro al tempo stesso, grazie ai controlli che ogni stato impone in materia.

Curiosità sulle slot machine

In anni di attività era normale che ci fosse qualche aneddoto simpatico! Pare che giocare alle slot abbia effetti anche sul fisico: grazie alla produzione di dopamina, infatti, il giocatore è proprio travolto da un’ondata di felicità. La cosa buffa? Succede sia vincendo che perdendo!

Un’altra cosa che vale la pena menzionare è il jackpot più alto mai vinto in assoluto: nel 2015 un giocatore vinse ben 17.879.645€! E la cosa bella è che è il tutto gli è successo mentre se ne stava comodo sul divano… se non si chiama fortuna questa!