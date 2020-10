Sorpresi con 34 chili di droga: arrestati in tre

CHIETI, 1 ottobre – Tre persone, un pescarese e due coniugi di origini romene, sono stati arrestati dalla Questura di Chieti per detenzione di sostanze stupefacenti.

In carcere sono finiti S.M.D’A., 31 anni, residente a Montesilvano e M.B., di 38 ann, e M.N.B., di 43, marito e moglie, residenti nel Pescarese,

Ai tre il personale della Questura di Chieti è arrivato nel corso di un’operazione di controllo su pusher locali, con contatti fuori città.

Così gli agenti della Narcotici sono arrivati a una palazzina sul lungomare davanti a cui c’era un particolare andirivieni di persone.

Durante i controlli un giovane è arrivato in zona con un’utilitaria, è sceso con un borsone, è entrato nel palazzo, è uscito dopo poco è rientrato in auto e si è allontanato.

Gli agenti hanno iniziato il pedinamento e, quando il giovane ha fatto salire in auto un’altra persona, hanno intimato l’alt: il guidatore ha tentato di allontanarsi, con l’unico risultato di urtare il mezzo della Polizia.

Controllando l’auto i poliziotti hanno trovato nel bagagliaio un borsone ed un trolley con all’interno 10 involucri sigillati di marijuana del peso complessivo di circa 11 kg e 50 panetti da 100 grammi di hashish. La perquisizione veniva estesa all’abitazione, in uso a due coniugi di nazionalità romena, in cui poco prima era stato visto entrare il fermato e, occultati in due trolley posti sul balcone della camera da letto, venivano rinvenuti ulteriori 21 kg di marijuana oltre alla somma contante di 8.800 euro.

Lo stupefacente immesso sul mercato locale avrebbe fruttato circa 250.000 euro.