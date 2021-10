Spaccio di stupefacenti: sgominata banda che operava tra il Teramano e l’Ascolano

TERAMO, 11 ottobre – Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’Arma di Teramo, hanno dato esecuzione a quattro misure cautelari emesse dal gip di Teramo, su richiesta della Procura, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili di detenzione e spaccio continuato di cocaina.

Da quanto emerso nel corso delle indagini, durate diversi mesi, i quattro indagati, tutti di origine albanese e residenti nel Teramano, di cui due finiti ai domiciliari e due raggiunti dal divieto di dimora in provincia di Teramo, avrebbero messo su un vasto giro di spaccio di cocaina tra la Val Vibrata e l’Ascolano.

Nei mesi di indagine, in particolare, i quattro avrebbero effettuato centinaia di consegne di cocaina nei confronti di oltre 80 assuntori di ogni fascia d’età, sesso ed estrazione sociale, dimoranti in parte nel Teramano ed in parte nel Piceno, con le cessioni che sarebbero avvenute principalmente nei parcheggi di attività di ristorazione o centri commerciali sempre a seguito di preventivi accordi tramite social network. Dall’attività di spaccio i quattro, sempre secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbero ricavato un profitto di circa centomila euro.