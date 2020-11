Spoltore, colpo al postamat di via Ponzi

SPOLTORE, 1 novembre – Hanno fatto deflaglare il bancomat della filiale delle Poste di via Ponzi, riuscendo però a portar via un magro bottino.

A mettere a segno il colpo due malviventi, che dopo l’assalto al bancomat si sono dileguati a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta rubata poco prima in via Lazio, a Montesilvano, a una società privata.

L’allarme è scattato intorno alle 3.40, quando è scattato il sistema di sorveglianza delle poste. A quel punto l’addetto alla sorveglianza è andato a controllare e dopo aver sentito il boato ha visto due persone dileguarsi a bordo dell’Alfa. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri del Norm della Compagnia di Pescara e i colleghi della stazione di Spoltore, che si sono messi alla ricerca del veicolo e dei due malviventi.

Dai primi accertamenti sembra che i due ladri siano riusciti a portar via un magro bottino, in quanto il personale dell’ufficio postale, una volta giunto sul posto, in presenza dei carabinieri ha recuperato 40mila euro in contanti sparsi sul manto stradale e nell’atro dell’ufficio.

Il bancomat inoltre era stato caricato venerdì e presumibilmente nel corso della giornata di ieri erano state effettuate diverse operazioni di prelievo.