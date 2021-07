Spoltore, due 18enni si schiantano con la moto contro un palo: uno è in fin di vita

SPOLTORE, 1 luglio – Due ragazzi di 18 anni, uno di Pescara e l’altro di Chieti, sono ricoverati all’ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri, attorno alle 22.30, sulla strada provinciale 20, nel territorio comunale di Spoltore, all’altezza del bivio per Moscufo. I due viaggiavano a bordo di uno scooter Piaggio Liberty 125 che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un palo. Ad avere la peggio è stato il giovane di Pescara, ora ricoverato in Rianimazione: le sue condizioni sono disperate.

L’altro ragazzo è ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica; la prognosi è di 60 giorni. Non è ancora chiaro chi guidasse la moto. Rilievi e accertamenti a cura dei carabinieri della Compagnia di Montesilvano.