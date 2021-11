Spoltore, processo “cabina di regia”: tutti assolti o prescritti

PESCARA, 8 novembre – A distanza di dieci anni dagli arresti, si è chiusa con assoluzioni e prescrizioni la vicenda giudiziaria sul presunto malaffare al Comune di Spoltore, nota come processo “cabina di regia”. Il Tribunale collegiale di Pescara, questa mattina, ha infatti assolto perché “il fatto non sussiste” l’ex sindaco Franco Ranghelli, l’ex presidente del Consiglio regionale, Marino Roselli, l’imprenditore Alessandro D’Onofrio, e l’ex consigliere comunale, Pino Luigioni, dal reato più grave, ossia quello di associazione per delinquere.

Ranghelli, Roselli e D’Onofrio sono stati assolti anche dal reato di falso. Assolti insieme a loro, sempre dall’accusa di falso, il geometra Giuseppe Del Pretaro, i tecnici comunali Emilio Di Paoloemilio e Bruno Crocetta, l’ex dirigente comunale, Tullio Santroni. L’ex primo cittadino Ranghelli, Roselli e l’imprenditore D’Onofrio sono stati assolti anche da una delle accuse di corruzione. Prescritti per Ranghelli, Roselli, Luigioni, D’Onofrio, e per i costruttori Luigi Zampacorta e Marcello Sborgia, i reati – peraltro in alcuni casi anche riqualificati – contestati negli altri capi di imputazione. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, tentata concussione, falso e abuso d’ufficio. Ranghelli e Roselli il 26 luglio 2011 per questa inchiesta, denominata “cabina di regia”, finirono agli arresti domiciliari. Nel mirino dell’accusa, rappresentata all’epoca dal pm Gennaro Varone, la redazione del nuovo piano regolatore; l’appalto del servizio di riscossione dei tributi della pubblicità e le sanzioni per le violazioni del codice della strada; l’accordo di programma per l’ampliamento del cimitero; un progetto per la realizzazione di appartamenti nella zona del fiume Pescara. Stando al capo d’imputazione relativa all’accusa di associazione per delinquere, l’ex sindaco Ranghelli, Roselli, D’Onofrio e Luigioni avevano creato “un vero e proprio organo decisionale, denominato cabina di regia, estraneo agli organi istituzionali preposti all’amministrazione del Comune di Spoltore, che venivano così esautorati, allo scopo di condizionare le scelte amministrative e politiche di tale ente e di consentire affari e personalismi”. Un’accusa dissoltasi pienamente oggi – dopo dieci anni – con l’assoluzione da parte del Tribunale collegiale. Per conoscere le ragioni bisognerà attendere il deposito delle motivazioni.