Spoltore, si ferisce durante il furto con spaccata al ristorante: arrestato 21enne

SPOLTORE, 24 giugno – All’alba di questa mattina i Carabinieri della Compagnia Nor – Sezione Radiomobile di Pescara hanno tratto nuovamente in arresto, F.M., 21 enne di Spoltore. Nel dettaglio, a seguito di segnalazione di furto in atto presso il noto ristorante “Il casolare”, giunta al 112 da un cittadino, due pattuglie, intervenute sul posto, hanno sorpreso il giovane che dopo aver mandato in frantumi la vetrata e aver asportato le monete presenti nel registratore di cassa, ferito ad una mano, si stava dando alla fuga.

L’arrestato posto agli arresti domiciliari è in attesa del rito direttissimo di convalida, previsto per la mattinata odierna.