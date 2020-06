Spoltore, travolto dalle fiamme mentre accende il barbecue: grave uomo

SPOLTORE, 20 giugno – Un 69enne di Spoltore è finito in ospedale per le ustioni riportate dopo essere stato travolto da una fiammata, mentre accendeva il barbecue con l’alcol. L’episodio è avvenuto in mattinata, in un’abitazione in località Caprara.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Pescara. Ha riportato ustioni di secondo grado sul venticinque per cento del corpo e, in particolare, sul tronco e sulle gambe.

Dopo le cure del caso, è stato disposto il trasferimento in elicottero al centro grandi ustionati di Parma. La prognosi è riservata.