Stupro al Terminal Bus di Pescara, confermata in appello condanna a 4 anni e mezzo di carcere

L’AQUILA, 8 gennaio – E’ arrivato nel tardo pomeriggio di oggi la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, che ha confermato la condanna a quattro anni e mezzo di carcere per Lamine Gaye Mouhamadou, l’uomo di 61 anni che il 25 agosto del 2018, in pieno giorno, stuprò una donna di 39 anni nei giardinetti del Terminal Bus di Pescara.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Stefano Sassano, aveva chiesto l’assoluzione e ora valuterà il ricorso in Cassazione.

L’imputato, che in primo grado era stato giudicato con il rito abbreviato dal gup del tribunale pescarese, oltre che per il reato di violenza sessuale è stato condannato anche per lesioni lievi e falso.

L’autore dello stupro, un uomo di origini senegalesi, fu arrestato subito dopo avere compiuto la violenza. I fatti si svolsero intorno alle 14, a pochi passi dal via vai di passeggeri in arrivo e in partenza da Pescara. La donna, residente a Montesilvano (Pescara), era giunta nella zona della stazione per attendere il ritorno della sorella da Roma.

L’imputato, dopo averle offerto da bere, l’attirò nei giardinetti, dove consumò lo stupro, approfittando anche del suo stato di semi-incoscienza frutto della combinazione tra farmaci e vino. Farmaci che la donna assumeva regolarmente, essendo in cura presso il Centro d’igiene mentale.