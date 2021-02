Surgelati, numeri in crescita: ecco i dati e i prodotti più venduti

PESCARA, 2 febbraio – Oggi gli italiani scelgono sempre più spesso i prodotti surgelati, per via dei numerosi vantaggi di questi ultimi. Si tratta infatti di alimenti rapidi da preparare, che possono essere conservati per lungo tempo nel congelatore, e anche convenienti da un punto di vista economico. A parità di peso, infatti, rispetto ai prodotti freschi quelli surgelati sono al 100% commestibili, in quanto non includono nessuna parte da scartare. Ci sono ovviamente i dati che confermano questa predilezione delle famiglie per gli alimenti surgelati: dati che è il caso di approfondire insieme.

I dati sui prodotti surgelati in Italia

Il 2019 è stato un anno da record per i prodotti surgelati, e il 2020 non ha fatto altro che confermare la curva in ascesa di questo trend, che piace e continua a piacere tantissimo agli italiani. Stando alle ultime rilevazioni, difatti, gli alimenti surgelati hanno messo a registro un incremento delle vendite superiore al 13% nel comparto del retail. Le preferenze degli italiani sono andate soprattutto al pesce surgelato, insieme a prodotti già pronti come le pizze, le patatine e gli snack salati. Oltre ai motivi anticipati poco sopra, il successo di questi alimenti lo si deve anche alla reperibilità su Internet. Oggi, infatti, le famiglie hanno la possibilità di ordinarli facilmente in rete, visitando i siti specializzati anche nella vendita dei surgelati online, tra i vari prodotti. Un altro dato significativo riguarda i canali di vendita, con il porta a porta che ha stracciato qualsiasi record precedente, collezionando un incremento intorno al 40% rispetto al 2019 nel mese di marzo. È chiaro, però, che ha impattato molto la situazione legata al lockdown.

I prodotti surgelati più cercati

Come anticipato poco sopra, gli snack salati hanno registrato un successo enorme (+21,5%) durante i primi quattro mesi del 2020, se si considera il comparto dei surgelati. Altri alimenti molto apprezzati sono stati prodotti ittici (+16,5%), le pizze (+12,5%) e le patate (+12%), che hanno spopolato nei primi quattro mesi dello scorso anno. A causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria le famiglie della Penisola hanno preferito acquistare i prodotti a lunga conservazione, utilizzando soprattutto il canale dell’online. Questo anche per via della comodità della consegna a domicilio, che ha sicuramente aggiunto un quid in più ai tanti vantaggi di questi alimenti.

Le previsioni per il comparto dei surgelati sono rosee, dunque il loro successo proseguirà anche quando la situazione generale sarà tornata alla normalità. Lo spiega anche il fatto che il 2019, di per sé, aveva già messo a registro numeri clamorosi.