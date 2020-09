Tentato furto in una banca di Castelnuovo Vomano: arrestato uno dei tre responsabili

CASTELNUOVO VOMANO, 11 settembre – Tentato furto, la notte scrorsa, in una banca di Castelnuovo Vomano. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti e hanno arrestato un cittadino di nazionalità slava.

I fatti sono avvenuti intorno alle 2:30, quando tre uomini hanno tentato un furto nella sede della banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella, a Castelnuovo Vomano, dove sono giunti a bordo di un veicolo rubato nelle ore precedenti, sempre in provincia di Teramo.

Immediatamente, però, è scattato l’allarme, che ha costretto i tre ad una precipitosa fuga verso la parte interna della provincia, imboccando a Val Vomano la statale 80 in direzione Teramo. Il 113 ha allertato le volanti che hanno presidiato gli accessi verso la città e verso l’area di Cartecchio: la macchina con i fuggitivi, a gran velocità, è andata a sbattere contro i new jersey installati per impedire il transito sulla ferrovia dalla Chiesa di Cartecchio. Scesi dal mezzo si sono diretti verso le aree agricole ed i poliziotti di una volante sono riusciti a bloccare uno dei tre, mentre gli altri, approfittando dell’oscurità, si sono resi irreperibili. Condotto in questura, l’uomo, un trentenne di nazionalità slava e con vari precedenti, è stato tratto in arresto. Si continua ad indagare per risalire all’identità dei complici.