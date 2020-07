Teramo, 43enne di Montorio arrestato per rapina ai danni di due anziane

TERAMO, 9 luglio – A maggio, in due distinte occasioni, si era reso responsabile di altrettante rapine ai danni di due anziane. E così per un 43enne di Montorio al Vomano, al termine delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Teramo, diretti dal maggiore Luigi Vaglio, è scattato l’arresto su ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo oltre che del reato di rapina deve rispondere anche di quello di lesioni personali aggravate.



Il primo episodio contestato al 43enne risale al 14 maggio quando a Villa Ripa, a bordo di uno scooter, aveva strappato la borsa dalle mani di una 72enne Il secondo episodio, invece, è del 16 maggio, quando dopo aver cercato inutilmente di introdursi nell’abitazione di una 92enne nella frazione di Spiano, le aveva strappato dal dito un anello in oro con una pietra del valore di 500 euro. Anello successivamente recuperato dai carabinieri e restituito alla proprietaria.

A far scattare le indagini erano state le denunce presentate dalle due vittime, con i carabinieri che dopo aver ascoltato alcuni testimoni, effettuato dei pedinamenti e visionato i video delle telecamere a circuito chiuso sono riusciti a risalire all’identità del responsabile. Dopo l’arresto il 43enne è stato trasferito nel carcere di Vasto.