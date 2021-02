Teramo, 90 grammi di cocaina e seimila euro in casa: arrestato un albanese

TERAMO, 25 febbraio – Un albanese è stato arrestato e la moglie denunciata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

G.A., 35 anni, nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di sei grammi di cocaina, nascosti nella tasca del giubbetto, suddivisi in dosi pronte per essere cedute. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare altri 84 grammi di cocaina sono venuti fuori da un cassetto del comò della camera da letto. Insieme alla droga, un bilancino di precisione e seimila euro in contanti, nonché materiale per il confezionamento.

Il trentacinquenne è agli arresti domiciliari.