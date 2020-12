Teramo, accese le luminarie di Natale. Il sindaco: “Sono le luci della speranza”

TERAMO, 8 dicembre – Poca gente nei negozi ma tanta a passeggio nella seconda giornata di zona arancione in Abruzzo. E così nonostante il Comune avesse tenuto top secret il giorno e l’ora dell’accensione delle luminarie ieri pomeriggio, quando è scattata l’ora x, il corso era pieno di famiglie e ragazzi a passeggio.

Con l’accensione delle luci di Natale l’amministrazione D’Alberto ha voluto lanciare un messaggio di speranza alla città. Non a caso quest’anno il Natale Teramano, seppur senza manifestazioni in piazza, avrà come slogan “Accendiamo la speranza”.

“Questo è l’anno più difficile di anni difficilissimo – ha detto il sindaco Gianguido D’Alberto – e quelle che abbiamo acceso oggi sono luci di speranza, che ci consentono di richiamare il valore di illuminare le nostre virtù. Un pensiero speciale va ai medici, ai sanitari, a coloro che non ce l’hanno fatta e che non ci sono più.