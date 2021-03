Teramo, accoltella il nuovo compagno della ex: arrestato trentenne. La vittima è in prognosi riservata

TERAMO, 25 marzo – Non avrebbe accettato la fine della relazione con la sua ex e per questo, stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia, avrebbe accoltellato il nuovo compagno della donna perforandogli un polmone. Protagonista del gesto di violenza un 30enne teramano, arrestato dagli agenti della questura di Teramo e attualmente in attesa dell’udienza di convalida. La vittima, un 50enne, è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

L’allarme è scattato ieri sera quando la madre della vittima ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. Sul posto, nelle immmediate vicinanze della Questura, sono intervenuti gli agenti della squadra volante che dopo aver acquisito la descrizione dell’aggressore si sono messi alla ricerca del giovane, rintracciandolo nei pressi di viale Crucioli e arrestandolo.

La vittima, dopo il trasferimento in ospedale, è stata ricoverata in prognosi riservata per la lesione di un polmone.

Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti sembra che a scatenare la violenza del 30enne, che sarebbe stata preceduta da varie minacce (mai denunciate dai diretti interessati) sia stato il rapporto sentimentale tra le ex e la vittima.