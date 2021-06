Teramo, al via il cantiere per il restauro e il miglioramento sismico della cattedrale

TERAMO, 21 giugno – Questa mattina, alla presenza del vescovo Lorenzo Leuzzi, del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, del sindaco Gianguido D’Alberto, del direttore dell’Usr Vincenzo Rivera e dei rappresentanti della ditta esecutrice, ha preso il via l’allestimento del cantiere per i lavori di restauro e adeguamento sismico del Duomo di Teramo.

L’avvio dei lavori veri e propri si svolgerà a seguito del rilascio delle autorizzazioni di competenza da parte della Soprintendenza Abap e dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Abruzzo e l’intervento consisterà nel miglioramento sismico della torre campanaria, nel rafforzamento del corpo principale della

Cattedrale e in interventi di restauro della Cappella di San Berardo e delle facciate principali. Secondo cronoprogramma i lavori dovrebbero arrivare a compimento entro 14 mesi dall’avvio. Il cantiere della Cattedrale, finanziato con due milioni di euro circa, rientra in un progetto più ampio di riqualificazione della principale piazza del centro storico della città, che coinvolge anche il Seminario Aprutino e il Palazzo Vescovile.

“Direi che ci sono molti segnali positivi nella nostra diocesi – ha detto il vescovo Lorenzo Leuzzi – e vorrei davvero che questo evento della benedizione del cantiere fosse un po’ la benedizione per tutti i cantieri. Spero che se ne aprano sempre di più e che si portino a termine i lavori avviati perché è molto bello benedire l’inizio ma è ancora più bello benedire le conclusioni”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini.

“Finalmente si parte – ha detto il commissario – è un segnale importante, si tratta della bellissima cattedrale di questa città. Alla cantierizzazione seguirà l’avvio vero e proprio dei lavori tra qualche settimana e questo evento è un nuovo tassello verso l’avvio di un programma molto vasto per questa città: l’ordinanza speciale per le scuole danneggiate e il municipio di qualche settimana fa, l’ordinanza speciale in deroga per gli edifici Ater che attendono di essere ricostruiti da troppo tempo e poi la ricostruzione privata che finalmente sta procedendo a ritmi sostenuti. Le norme di semplificazione e accelerazione emanate nei mesi scorsi cominciano a dare i frutti”.