Teramo, al via l’installazione delle 48 videocamere di sicurezza sul territorio comunale

TERAMO, 28 agosto – Sono stati consegnati alla ditta Paride Illuminazione srl, i lavori di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza urbana del Comune di Teramo. L’inizio dei lavori di installazione delle 48 telecamere è previsto per i primi giorni di settembre e tutte le apparecchiature saranno collegate sia con il comando di polizia municipale che con tutte le altre forze di polizia. Ad annunciarlo, questa mattina, il sindaco Gianguido D’Alberto.

“E’ la volta buona – ha commentato il primo cittadino – si chiude un procedimento complesso sia dal punto di vista tecnico per il rapporto tra Paride e OpenFiber sia perché rallentato dal periodo del Covid. Finalmente riportiamo in città un sistema di videosorveglianza che manca da molti anni, con molte situazioni di videocamere installate ma mai attivate e soprattutto mai messe a sistema con le altre forze dell’ordine creando un vulnus enorme. Oggi si riparte con questo percorso che non è chiuso, perché abbiamo già avviato un percorso di ampliamento del sistema di videosorveglianza e siamo al lavoro per individuare nuovi siti dove collocare ulteriori telecamere”

Le 48 telecamere la cui installazione partirà lunedì saranno localizzate nell’area del comando di polizia municipale, della rotatoria San Ferdinando, nel parcheggio della stazione ferroviaria, all’incrocio tra via Po e via Regina Margherita, alle rotatorie di via Po e via San Marino, in piazzale San Francesco, nel parco giochi antistante il tribunale, in piazza Orsini, piazza Maritri, piazza Gairbaldi, piazza Dante, giardini Gambacorta, rotatoria via Di Paoloantonio, piazza Sant’Anna, corso De Miichetti-Cerulli, piazzetta Del Sole, San Nicolò a Tordino-piazza Progresso, Piano D’Accio-via Salvo D’Acquisto, Colleatterrato Alto-via Primo Mazzolari, villa comunale, ponte San Francesco, parco fluviale (nell’area del cinema Smeraldo), corso San Giorgio