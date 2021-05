Teramo, ambulante ‘no mask’ minaccia e aggredisce i poliziotti: arrestato

TERAMO, 29 maggio – Già sanzionato più volte per inosservanza delle norme contro il Covid-19 e, per questo motivo, sottoposto a divieto di usufruire dell’area a lui assegnata all’interno del mercato, si è scagliato contro gli agenti della Polizia municipale che gli intimavano di non esporre la propria merce. Protagonista dell’episodio, avvenuto stamani al mercato del centro storico di Teramo, è un commerciante ambulante di 42 anni, arrestato dai Carabinieri.

L’uomo, alla vista della polizia locale, è andato su tutte le furie ed ha danneggiato le transenne apposte a limitazione dell’area di sua pertinenza, minacciando gli agenti intervenuti. Poi sono arrivati i Carabinieri della stazione di Teramo, che sono riusciti a bloccarlo.

Il 42enne è accusato dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato convalidato.