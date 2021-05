Teramo, arrestate due casalinghe che spacciavano droga

TERAMO, 29 maggio – Arrestate due casalinghe, che spacciavano droga, ieri sera a Teramo.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due cittadine italiane: M.N., trentacinquenne e C.S di sessantuno anni, entrambe di origine rom e senza attività lavorativa. L’attività investigativa ha consentito di appurare tre distinte cessioni di droga: due di eroina ed una di cocaina, da parte delle due donne, in favore di tre acquirenti della zona.

La successiva perquisizione personale, estesa all’abitazione, che si trova nella zona di Piano D’Accio, ha consentito di rinvenire altri 135 grammi di eroina e 21 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, con involucri pronti per essere immessi sul mercato. La droga è stata sottoposta a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione e al provento delle cessioni consistente in varie centinaia di euro. Le due donne sono state poste agli arresti domiciliari.