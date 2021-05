Teramo, bando parcheggi: martedì sit in di protesta dei sindacati davanti al Comune

TERAMO, 21 maggio – Il nuovo bando per la gestione delle strisce blu in centro storico non rispetterebbe gli impegni assunti sulla salvaguardia di tutti i posti di lavoro e del numero di ore da garantire ai lavoratori e così Filcams Cgil Teramo e Fisascat Cisl Abruzzo-Molise hanno convocato per il 25 maggio un sit-in di protesta davanti la sede del Comune.

“Lunedì 17 maggio è uscito il nuovo bando che, purtroppo, ha riservato sorprese amare per i lavoratori – scrivono Mauro Pettinaro della Cgil e Luca di Polidoro della Cisl – il numero dei posti di lavoro è 23, nella tabella riguardante il personale viene citato espressamente il part time al 78.95% (che in base al Ccnl cooperative sociali è di 30 ore settimanali) e, dulcis in fundo, dei 23 posti di lavoro ben 4 sono riservati per lavoratori a chiamata, che andranno in sostituzione (praticamente devono “augurarsi” malattie e sventure ai propri colleghi). Avevamo paventato il rischio di un bando che non garantisse i lavoratori attuali del servizio parcheggi del Comune di Teramo e avevamo chiesto di incidere in maniera netta e decisa sul nuovo bando. Purtroppo le nostre richieste non sono state accolte e oggi siamo costretti a leggere un bando che rischia seriamente di compromettere i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori”.

Da qui la convocazione di un sit in di protesta “per dimostrare la nostra netta contrarietà riguardo un bando che può seriamente compromettere il futuro di 26 persone” .