Teramo, bimba invalida per parto ritardato: famiglia risarcita con un milione di euro

TERAMO, 5 maggio – Un risarcimento di quasi 1 milione di euro è stato concordato dalla Asl di Teramo con i genitori di una bambina nata con un gravissimo ritardo psico-motorio causato da un parto ritardato per diverse ore.

“La madre ricoverata in ospedale a Teramo – spiega il legale della famiglia, avv. Andrea Colletti -è stata lasciata per ore in travaglio nonostante gli esami rivelassero transaminasi molto elevate, liquido tinto di meconio e tracciati cardiotocografici molto preoccupanti. Tutti segni che avrebbero dovuto portare alla scelta di un parto in emergenza”.

Dopo una denuncia in sede penale archiviata dalla Procura di Teramo, la famiglia teramana si è rivolta all’avv. Andrea Colletti che, con l’avv. Mauro Maria Marzoli è riuscito ad ottenere giustizia per la famiglia grazie ad un accordo stragiudiziale concluso a seguito della causa civile presentata in Tribunale nel 2019.

La Asl di Teramo ha così risarcito la famiglia con quasi 1 milione di euro.