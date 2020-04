Teramo, botte e insulti a moglie e figlia: loro scappano di casa e vanno dai Carabinieri

TERAMO, 17 aprile – Sono state costrette a scappare di casa e a rivolgersi ai Carabinieri, impaurite, stanche di essere picchiate e umiliate.

Ora gli stessi Carabinieri hanno eseguito nei confronti di un teramano di 52 anni la misura del divieto di avvicinamento alle due donne: la moglie e la figlia.

Secondo quanto raccontato, l’uomo, da tempo disoccupato, spesso tornava a casa ubriaco e trovava qualsiasi ragione per picchiare ed insultare moglie e figlia. Raccolte le dichiarazioni i Carabinieri hanno effettuato una serie di verifiche e consegnato il fascicolo in Procura.

L’uomo è ora indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato da casa e dovrà mantenere una distanza di almeno un chilometro dalle familiari e non avvicinarsi ai luohi da loro abitualmente frequentati.