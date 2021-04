Teramo, droga in un’auto abbandonata: 35enne arrestato per spaccio

TERAMO, 27 aprile – La sezione Antidroga della Squadra Mobile ha tratto in arresto M.G A., trentacinquenne cittadino romeno.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale in un parcheggio, nella periferia cittadina ed è stato accertato che aveva prelevato e riposto nel suo borsello un vasetto in vetro che teneva nascosto nella parte posteriore di una ruota di un’autovettura parcheggiata e in evidente stato di abbandono.

All’interno del vasetto erano custoditi due involucri di cellophane con cocaina per un peso complessivo di 90 grammi. Il successivo controllo alle altre ruote del veicolo ha fatto rinvenire un altro vasetto in vetro con all’interno due dosi di cocaina rispettivamente di uno e due grammi.

La perquisizione domiciliare ha permesso poi di trovare anche un bilancino elettronico per “ dosare” lo stupefacente per la cessione.