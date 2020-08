Teramo: due etti di hashish in casa, arrestato

TERAMO, 10 agosto – Due etti di hashish, in parte già divisi in dosi per lo spaccio.

La sezione Antidroga della Squadra Mobile di Teramo ha arrestato M.D.F., di 23 anni: nel cassetto del comodino della sua camera da letto, sono stati rinvenuti, complessivamente, 87 grammi di droga contenuti in 84 bustine in cellophane (81 da un grammo e 3 da due grammi) già confezionate e pronte per la cessione.

In più, un panetto di hashish dal peso di 100 grammi e due buste contenenti rispettivamente grammi 27,66 e grammi 5 della stessa sostanza stupefacente. L’uomo con pregiudizi di polizia anche per reati in materia di stupefacenti, è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.