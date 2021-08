Teramo, falso postino truffa donna di 85 anni

TERAMO, 25 agosto – Una signora di 85 anni, che vive a Teramo, è stata truffata da un uomo che ha provato a spillarle 4.000 euro, riuscendo solo in parte nel suo intento.

L’uomo, spacciatosi telefonicamente per il nipote, ha chiesto alla donna di ritirare per suo conto, poiché in vacanza fuori regione, un pacco postale contenente un componente essenziale per il suo computer. Un pacco che per essere ritirato necessitava del pagamento di 4.000 euro in contanti.

Poco dopo si è presentato alla porta un “falso” postino che, non ricevendo l’intera somma richiesta, ma soltanto 250 euro che la donna custodiva in casa, ha chiesto alla stessa di saldare il dovuto con monili in oro che avrebbero potuto coprire l’importo complessivo, riservandosi di comunicarle il valore per l’eventuale integrazione appena rientrato in ufficio.

Venti minuti dopo l’uomo ha chiamato nuovamente l’anziana, dicendole che mancavano 1.800 euro. Di conseguenza la signora si è recata all’ufficio postale per ritirare l’importo. Per fortuna la donna, seppure in ritardo, ha effettuato una telefonata alla figlia, che ha subito compreso la truffa e ha chiamato il 113.

Gli agenti sono subito giunti a casa della donna. Il falso postino, probabilmente proprio alla vista della polizia, ha dunque desistito dal proseguire la truffa e sono tuttora in corso le indagini della polizia per identificare il colpevole.