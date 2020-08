Teramo, giovane teramana ubriaca arrestata per resistenza a pubblico ufficiale

TERAMO, 29 agosto – Una ragazza, visibilmente ubriaca, è stata arrestata a Teramo per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono accaduti di notte, in Largo Madonna delle Grazie, dove due ragazze del posto, in compagnia di un giovane, hanno provocato e deriso un piccolo gruppo di giovanissimi che transitava da quelle parti. Uno dei ragazzini ha informato il 113 e gli agenti della squadra volante, giunti sul posto, hanno riportato la calma tra i presenti.

Alla richiesta dei documenti identificativi, tuttavia, le due donne e il terzo giovane, che stazionavano su una panchina, hanno iniziato ad opporre resistenza. In particolare E.D.G., di 36 anni, in stato di ebbrezza alcoolica, ha rivolto una lunga serie di insulti agli agenti, rifiutandosi di fornire quanto richiesto e rifiutando anche, dapprima verbalmente e poi con le vie di fatto, di salire sull’autovettura per gli accertamenti del caso. Condotta in questura, è stata tratta in arresto.