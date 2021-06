Teramo, il sottosegretario alla Salute in visita alla Asl e all’Izs

TERAMO, 11 giugno – Questa mattina, in occasione della sua visita in Abruzzo, il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha fatto tappa alla Asl di Teramo per un incontro istituzionale con il manager della Asl Maurizio Di Giosia. Incontro nel quale si è discusso dei progetti di sviluppo della Asl di Teramo e di altre questioni fondamentali per il futuro della sanità teramana.

Una visita, quella alla Asl di Teramo, che ha preceduto quella svolta insieme al presidente della Regione Marco Marsilio e all’assessore Nicoletta Verì nella sede centrale dell’Izs a Campo Boario