Teramo, in Provincia una task force di esperti per i progetti strategici su economia e infrastrutture

TERAMO, 20 ottobre – Riconnettere il territorio per contrastare gli effetti negativi del Covid. È la volontà della Provincia che ha presentato una task force di esperti che affiancherà l’ente nelle attività di progettazione strategica su investimenti infrastrutturali, economia e turismo.

L’obiettivo è quello di arrivare a mettere in campo progetti competitivi per attrarre le risorse che arriveranno dal Recovery Fund e dalla progettazione europea 2021-2027, con la struttura nominata dalla Provincia che sarà a disposizione anche degli enti locali e delle parti sociali per concertare azioni strategiche di area vasta. A questo proposito la Provincia sta già lavorando su tre interventi infrastrutturali: il collegamento veloce tra la A24 e Prati di Tivo, la Pedemontana sia a nord che a sud, il completamento delle piste ciclabili.

Inoltre ieri il Presidente Diego Di Bonaventura e il consigliere delegato Lanfranco Cardinale hanno incontrato Jacques Moscianese, executive director Affari istituzionali di Intesa Sanpaolo, per chiedere la collaborazione dell’istituto di credito per una serie di iniziative che vedranno la luce fra la primavera e l’estate.

Il gruppo di esperti che affiancherà la Provincia è composto da Antonio Ortenzi, vicepresidente dell’Osservatorio infrastrutture di Confassociazioni e membro del tavolo di crisi nel settore edile presso il Mise; Filippo Lucci, giornalista professionista e amministratore unico del Consorzio Punto Europa; Sabrina Saccomandi, componente del gruppo di lavoro del Ministero dell’Università e della Ricerca per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.