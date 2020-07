Teramo, percosse e minacce alla madre di 83 anni: 63enne allontanato da casa

TERAMO, 26 luglio – Per diverso tempo ha subito in silenzio ingiurie, vessazioni, offese, umiliazioni, percosse e minacce. Fino a quando, esausta, si è decisa a denunciare il figlio che ieri, al termine delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Teramo, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento al nucleo familiare. Vittima delle violenze perpetrate dall’uomo, un 63enne teramano, una pensionata di 83 anni.

La denuncia era scattata quando l’anziana donna era stata costretta a fare ricorso alle cure dell’ospedale di Teramo, dove si era recata a causa delle percosse ricevute e dove era stata curata con una prognosi di giorni 7. In quell’occasione l’anziana era stata anche costretta ad andare a vivere a casa della figlia, in quanto aveva paura di tornare nella propria abitazione che condivideva con il figlio, e alla fine si era decisa a denunciare tutto ai carabinieri che, al termine delle indagini, hanno rimesso una corposa informativa alla Procura.

L’uomo è stato così indagato per maltrattamenti in famiglia, con il pm titolare del fascicolo che ha chiesto e ottenuto dal gip l’emissione nei confronti del 63enne della misura dell’allontanamento dall’abitazione familiare con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla madre e di non contattarla in alcun modo.