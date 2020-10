Teramo, premio Di Venanzo: nel weekend omaggio a Luigi Malerba

TERAMO, 2 ottobre – La 25° edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di Venanzo” entra nel vivo e chiude la prima settimana con tre appuntamenti d’eccezione.

Ad aprire il carnet di appuntamenti del weekend sarà domani alle 17, nella sala Ipogea di Piazza Garibaldi, la 7/a edizione della mostra-concorso di fotografia “Cattura la luce – Le emozioni fotografiche – Premio Lucio De Marcellis”, che vedrà l’esposizione su sei cavalletti delle 23 foto selezionate dalla giuria. Per l’occasione saranno resi noti i nomi dei due vincitori, uno per la sezione bianco e nero e uno per la sezione colore, con la premiazione prevista il 7 novembre.

Sempre domani, alle 17, nella stessa sala Ipogea, il Premio Di Venanzo tributerà un omaggio allo scrittore, sceneggiatore e regista Luigi Malerba, pseudonimo di Luigi Bonardi, scomparso l’8 maggio 2008, in un incontro aperto al pubblico in cui, alla presenza della moglie Anna Lapenna Malerba, sarà presentato il libro-raccolta “Tutti i racconti”, edito da Mondadori. Parteciperanno: Gino Ruozzi, che ha curato la pubblicazione, il critico letterario Simone Gambacorta e la storica della letteratura italiana Lucilla Sergiacomo. Il terzo appuntamento del weekend si svolgerà domenica alle 17.30 all’Auditorium di Santa Maria a Bitetto dove si esibirà il gruppo Fiammetta Ricci Quintet nel “Black voices matter – concerto per George Floyd and more…”. Il gruppo è composto da Fiammetta Ricci (voce), Toni Fidanza (pianoforte), Fabrizio Mandolini (sax), Emanuele di Teodoro (basso), Fabio Colella (batteria).

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero, nel rispetto delle normative anti-covid (ingresso contingentato, distanziamento e obbligo di mascherina).