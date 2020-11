Teramo: salgono i contagi alla Noè Lucidi, alla Zippilli 115 in attesa di tampone. Numeri contenuti nelle altre scuole

TERAMO, 17 novembre – Dopo la chiusura della scuola media Zippilli, che segue quella primaria Noè Lucidi, questa mattina il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Core hanno fatto il punto sulla situazione in tutti i plessi scolastici del territorio evidenziando come i numeri, ad eccezione delle due scuole chiuse, siano assolutamente contenuti, ma evidenziando la necessità di un monitoraggio continuo e chiedendo nuovamente che la circolare della Asl di Teramo sulla gestione dei positivi nelle scuole, che “sta consentendo di salvare il sistema”, venga adottata a livello regionale.

“Dopo le decisione della Regione Abruzzo di mantenere la scuola in presenza fino alla prima media crediamo vada intensificata l’attività di monitoraggio da parte delle autorità regionali – ha commentato il sindaco D’Alberto – abbiamo infatti il sentore che lo stiano facendo solo i sindaci. Abbiamo su scala regionale il numero dei contagi nelle scuole? Sulla base di cosa decidiamo se tenere aperte le scuole, se i protocolli funzionano, se necessario introdurre oggi invece di domani i tamponi rapidi nelle scuole?. Il caso di questi giorni, con il cambio repentino delle decisioni e delle valutazioni, ci dà la certezza che non esiste più il tracciamento generale ed è grave. Evidentemente non c’è una situazione chiara di controllo dei numeri che devono essere alla base delle decisioni”.

A illustrare i dati dei contagi e delle classi in isolamento nel capoluogo, suddivisi per plessi scolastici, è stato l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Core che ha evidenziato come con l’esclusione delle due scuole chiuse, la Noè Lucidi e la Zippilli (dove l’attività didattica in presenza è stata sospesa per via del rischio piotenziale), negli altri plessi la situazione dei comntagi sia contenuta. Alla Noè Lucidi, dove al momento della chiusura erano stati registrati 8 contagi in 8 classi su 17 (con un positivo per classe), dopo una prima attività di screening i contagi sono saliti a 22 alunni positivi, con 103 tra alunni e docenti ancora in attesa di tampone. Situazione simile alla Zippilli, dove al momento sono stati registrati 8 casi in 8 classi su 20, con 115 persone tra studenti e docenti in attesa di tampone.

Per quanto riguarda invece l’istituto comprensivo Teramo 2 al momento alla Savini ci sono 3 classi in isolamenti su 22, con 9 studenti positivi riconducibili tutti a due classi e una quarantina di studenti in attesa di tampone su un totale di 500. Alla San Giorgio è in isolamento una sola classe su 16 con un solo studente positivo e suoi compagni in isolamenti fiduciario su un totale di poco più di 300 studenti. Alla San Giuseppe, alla Sarti e alla Lettieri non c’è invece nessuna classe in isolamento.

Per quanto riguarda l’istituto comprensito Teramo 3 alla D’Alessandro non ci sono classi in isolamento. Cinque gli studenti positivi, ma i cui casi sarebbero riconducibili tutti a contesti esterni alla scuola, con l’isolamento scattato rapidamente; alla De Jacobis , alla Risorgimento e alla San Berardo c’è una classe in isolamento per plesso con un solo caso per classe (ad eccezione della De Jacobis dove i positivi sono due).

Per quanto riguarda l’istituto comprensivo di Teramo 4 in tutte le scuole di San Nicolò (Serroni, Brigiotti e Giovanni XXIII) non vi è nessuna classe in isolamento ma un solo studente positivo e 25 studenti tra tutti i tre pèlessi in isolamento in attesa di tampone.

Infine per quanto riguarda l’istituto comprensivo Teramo 5 c’è una sola classe in isolamento alla Cona, con due studenti positivi e 25 in attesa di tampone. “Si tratta di numeri assolutamente minimali – ha spiegato l’assessore – rispettto ai quali continueremo ad effettuare un monitoraggio costante”.

La situazione è sotto controllo al Convitto, dove non si registrano nè positivi nè classi in isolamento.