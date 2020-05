Teramo, si va verso la riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo di Campo Boario

TERAMO, 28 maggio -L’assessore alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura ha dato disposizione al dirigente tecnico del settore lavori pubblici di predisporre un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della zona dell’ex mercato ortofrutticolo di Campo Boario.

Si tratta di un intervento ritenuto assolutamente necessario, soprattutto in considerazione dello stato di abbandono e di insalubrità dell’area in questione, e che prevede la disposizione e sistemazione sia della recinzione che dei manufatti presenti. Il progetto prevede inoltre anche la realizzazione di un manto di asfalto che consenta, in tempi brevi, la destinazione a parcheggio dell’area.

“È nostro obiettivo – afferma Di Bonaventura – dare risposte alle esigenze dei cittadini e, pur nelle ristrettezze economiche ben note del nostro Comune, realizzare lavori fatti a regola d’arte, verificati e controllati per garantire sicurezza e decoro con i nostri interventi”.