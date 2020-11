Teramo, sopralluogo dei Nas e della Asl al mercato coperto: chiusa la struttura

TERAMO, 19 novembre – Questa mattina i carabinieri del Nas, insieme al competente servizio della Asl hanno hanno effettuato un sopralluogo al mercato coperto di Piazza Verdi, al termine del quale la struttura è stata chiusa.

Sono state infatti rilevate alcune criticità, relative in particolare alla pulizia e all’igienizzazione di alcuni locali del piano rialzato, dove attualmente non sono presenti attività commerciali, oltre a problemi inerenti le suppellettili di alcune parti dell’ immobile. Per queste ragioni, gli ispettori hanno decretato la sospensione delle attività, al fine di consentire l’effettuazione degli interventi richiesti.

L’assessore alle attività produttive Antonio Filipponi, presente al sopralluogo, ha immediatamente attivato l’ufficio tecnico comunale per disporre la pulizia e l’igienizzazione necessarie e si è altresì adoperato per la sostituzione delle suppellettili dichiarate non idonee, interventi peraltro già preventivati nel quadro di un più generale programma di manutenzione di immobili comunali.

Al termine di tali interventi, il mercato coperto verrà riaperto e gli esercizi commerciali che operano al suo interno riprenderanno la normale attività.